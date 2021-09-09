تحالف دعم الشرعية في اليمن: الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

دمرت الدفاعات السعودية اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية، إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.