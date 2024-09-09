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كومان: لا أخشى نجمي ألمانيا موسيالا وفريتز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 6:55 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 6:55 م

قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه لا يخشى الثنائي الألماني المتألق جمال موسيالا وفلوريان فريتز، قبل مواجهة المنتخبين غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال كومان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "أعلم أن موسيالا وفريتز ثنائي رائع، لكننا لدينا أيضا العديد من اللاعبين الجيدين في خط الوسط، وسيسببون المتاعب للمنتخب الألماني".

وحقق المنتخبان فوزين كبيرين في الجولة الأولى من البطولة هذا الأسبوع، حيث فاز منتخب هولندا على البوسنة والهرسك 5 /2، فيما سجل موسيالا هدفا وصنع 3 أهداف، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على المجر 5 / صفر.

وسيفتقد كومان لخدمات جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن، والذي غادر معسكر المنتخب الهولندي لأسباب شخصية.

وسيتواجد المهاجم فوتر فيجورست على مقاعد البدلاء بعدما تسبب في أزمة خلال تدريبات الفريق بعد تعرضه لخطأ وكان أول من عاد للفندق بعد نهاية التدريبات.

ورغم ذلك قلل كومان من أهمية تلك الواقعة، وقال: "لقد تحدثنا عن ذلك، لا نعطي الأمر أكبر من حجمه".


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