أعلنت وزارة الإسكان قطع المياه 4 أيام عن 11 منطقة بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من السابعة مساء السبت حتى السابعة مساء الثلاثاء المقبلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان الإثنين، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي: (الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس "دار مصر- سكن مصر - جنة").

وعزا المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، انقطاع المياه إلى تنفيذ المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية 500 ألف متر مكعب يوميا من المأخذ الرئيسي من المعادي حتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، بما يسهم- عند اكتمال المشروع- في حل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية.

وأشار الغيطي، في بيان، إلى استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة، داعيًا جميع السكان إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وأنه في حالة احتياج سيارة مياه عذبة للمناطق المتأثرة يمكن الاتصال على الخط الساخن 15100.

وتقدم جهاز المدينة بالاعتذار إلى قاطني المدينة عن قطع المياه خلال فترة التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الأعمال ستسهم فى حل مشكلات المدينة لسنوات قادمة.