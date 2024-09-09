تنطلق، غدا الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة اليمن خلفا لموريتانيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة. كما يشارك أيضا كل من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية، وفيليب لازارينى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وسيجريد كاغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقى الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى الدورة الوزارية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا لاعتمادها، وفي مقدمتها البند المعني بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والذي يشتمل على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية وتطورات الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العرب