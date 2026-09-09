دوي انفجارات في جزيرة خرج الإيرانية الرئيسية لتصدير النفط

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في جزيرة خرج في الخليج وبالقرب من مدينة جاسك الساحلية على مضيق هرمز.

وسمعت انفجارات مساء الثلاثاء في أجزاء عدة من خرج، بما في ذلك منطقة الميناء، وفق ما أفادت به وكالة مهر للأنباء المقربة من الحكومة.

ولم تتوفر في البداية معلومات رسمية عن مصدر أو سبب الانفجارات أو أي أضرار محتملة، بحسب التقرير.

كما سُمعت انفجارات بالقرب من مدينة جاسك الساحلية في جنوب شرق إيران على مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة فارس للأنباء.

ولم يتسن التحقق من التقارير بشكل مستقل.



وتحظى العديد من الجزر في الخليج جنوب البر الرئيسي الإيراني بأهمية استراتيجية واقتصادية للحكومة في طهران.



وتعد خرج أهم محطة لتصدير النفط في إيران، حيث يجري شحن حصة كبيرة من إنتاج النفط في البلاد من تلك الجزيرة. وبسبب أهميتها الاستراتيجية، تعرضت خرج للاستهداف بشكل متكرر خلال الحرب الإيرانية العراقية من عام 1980 إلى عام 1988.