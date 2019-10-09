كيف تعرف أن الأرنب يريد أن يكون بمفرده؟!

بدءا من ذيلها القطني إلى أذنيها الطويلة، تستخدم الأرانب جسدها لإيصال ما تفكر فيه وتشعر به، ويجب على أصحاب الأرانب البحث عن الإشارات التحذيرية والابتعاد عن الأرنب المهتاج.

ويمكن أن يقول ذيل الأرنب الكثير، ومثلما هو الحال مع الكلاب والقطط، تستخدم الأرانب ذيلها لإيصال حالتها الشعورية، فإذا كان الذيل مقبوضا إلى الجسم، على سبيل المثال، فإن الأرنب يكون في حالة عالية من الحذر.

ويقول الخبراء إنه ليس سوى جزءا واحدا من لغة الجسد المعقدة التي تستخدمها الأرانب، وتقول إستر شميت خبيرة الحيوانات الصغيرة: "عندما تريد الأرانب إظهار السيطرة فإنها تقف وتكون ساقيها مستقيمة وأذنيها عمودية ورأسها وجسدها إلى الأمام".

وهذا يمكن أن يكون الحال مثلا إذا ما شعر الأرنب بأنه مهدد جراء رفيق من نفس نوعه أو ما إذا كان إنسان يريد ضربه عندما لا يكون في حالة مزاجية جيدة.

وانتبه أنه عندما تصير أذني الأرنب مستقيمة فجأة، فيجب تركه بمفرده لفترة ليهدأ.