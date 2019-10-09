الخارجية التركية تستدعي سفراء دول مجلس الأمن لإطلاعهم على العملية العسكرية بسوريا

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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، سفراء دول مجلس الأمن؛ لإطلاعهم على العملية العسكرية في سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شن أنقرة، عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.