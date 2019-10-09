 ترامب: سأمحو اقتصاد تركيا إذا قضى أردوغان على الأكراد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سأمحو اقتصاد تركيا إذا قضى أردوغان على الأكراد

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:57 م

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سقوط ضحايا من الأكراد في العملية العسكرية التركية في الأراضي السورية، قائلًا: "سأمحو اقتصاد تركيا إذا قام أردوغان بالقضاء على الأكراد".

وأضاف "ترامب"، خلال كلمة له، مساء اليوم الأربعاء: "لقد فعلت ذلك من قبل، في قضية القس برونسون، وأنا آمل أن يتحرك أردوغان بعقلانية".
وذكر أن الولايات المتحدة قد قامت بعمل جيد في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بقضية داعش، مضيفًا: "لدينا الآلاف من المعتقلين من هؤلاء المقاتلين، وعشرات الآلاف من عائلاتهم، وأسدينا خدمة للعديد من الدول الأوروبية، لكنها لا تريد أن تستردهم".

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