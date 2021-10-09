لقطات توثّق آثار الهجوم الحوثي على مطار الملك عبد الله في جازان السعودية

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثّق آثار هجوم المليشيات الحوثية بمقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله في منطقة جازان السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء الجمعة، إنّ مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبد الله في جازان.

وصرح المتحدث باسم التحالف، بأنّ المقذوف سقط على مطار الملك عبد الله بجازان الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة، مع خمسة إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

من جانبها، أدانت مصر، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبد الله، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.

وقال بيان صادر عن الخارجية، ظهر السبت، إنّ تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل مليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار السعودية فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وأعرب البيان، عن تضامن مصر الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين.