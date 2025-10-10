وكيل صحة مطروح يلتقي مجلس العُمد والمشايخ استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعاً مع مجلس العُمد والمشايخ بالمحافظة برئاسة العمدة مبروك ابو الحشر رئيس المجلس، و أعضاء مجلس العمد و المشايخ بالمحافظة لشرح واستعراض خطة التطوير الجارية للمنشأت الصحية واستعدادت المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وسبل التعاون المشترك بين المديرية والمجلس للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشات الصحية بالمحافظة.



وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج التعاون المستمر بين المديرية والمجتمع المدنى لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأشار إلى أن مديرية الصحة بمطروح تعمل وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بهدف توفير خدمة طبية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومجلس العُمد والمشايخ في دعم جهود التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية.