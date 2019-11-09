مصدر أمني عراقي: تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /السبت/، بتسجيل حالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر (السنك) وسط بغداد.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجدد باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر (السنك) وسط بغداد".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والإصلاح، وتصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن القوات الأمنية.