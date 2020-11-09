محافظ الغربية يستقبل وفد التخطيط لمناقشة خطة إنشاء مراكز تكنولوجية إضافية

استقبل طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، بمكتبه، أحمد محمد طعيمة مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومروان جمال مصطفى أخصائي الدعم الفني، وأحمد عاطف أبو العزم أخصائي التدريب والمتابعة بالوزارة، وذلك استكمالاً لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي للأفراد والحكومات والتسهيل على المواطنين في طلب خدماتهم إلكترونياً.

وأكد رحمي أن المحافظة ستقدم كل الدعم لتطوير المراكز التكنولوجية من أجل خدمة المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية لهم بشكل إلكتروني وحضاري من خلال شباك دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

وأوضح أحمد عطا نائب المحافظ أن التدريب سيشمل تدريب يومي لمدة أسبوع لرؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام، وذلك على أهمية المراكز التكنولوجية، والتحديثات الجديدة في النظام، وكيفية استخراج التقارير، ووضع مؤشرات الأداء وتحليلها للمساعدة في اتخاذ القرار.

ومن جانبها أشارت المهندسة عبير بلح إلى أنها اصطحبت الوفد للمرور على كل من مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة المحلة ومعاينتهما للبدء في إنشاء مراكز تكنولوجية بهم، كما تم المرور على ٥ إدارات بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإنشاء نظام لإدخال البيانات لخدمة هذه الإدارات.

واختتمت الجولة بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الهندسية، والتخطيط العمراني، وإيرادات الدولة، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، وذلك لدراسة إمكانية ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بالديوان العام طبقاً لخطة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

يذكر أن محافظة الغربية بها ١٠ مراكز تكنولوجية تقدم خدماتهم للمواطنين في حي أول وثان طنطا وحي أول وثان المحلة وسمنود وزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات وقطور، وجاري إنشاء مركزين بمركز طنطا ومركز المحلة.