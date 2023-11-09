كشفت جولة ميدانية قامت بها "الشروق" في أسواق القاهرة والقليوبية والجيزة، عن عدم توافر السجائر بنسبة كبيرة داخل تلك الأسواق.

وبحسب تلك الجولة، فإن منطقة وسط البلد بالقاهرة لم يتوافر بأي كشك بها أي نوع من أنواع السجائر، وقال بعض أصحاب الأكشاك في المنطقة، إنهم عزفوا عن شراء السجائر بعدما عجزوا عن شراء حصص من الشركات المنتجة.

وتابعوا أن شراء السجائر من السوق السوداء يعرضهم لخطر الوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع غرامات مرتفعة جدا عليهم، مفضلين عدم التجارة بها من الأساس.

وكانت شركة الشرقية للدخان، قد أعلنت عن زيادة أسعار سجائرها مساء أول أمس الثلاثاء، بقيمة تصل إلى 9 جنيهات للعلبة، بعدما أقر مجلس النواب الزيادات الضريبية على القيمة المضافة للسجائر في نهاية الشهر الماضي، بحسب منشور للشركة اطلعت "الشروق" على نسخة منه.

وبحسب المنشور، فإن سعر سجائر بوكس 10 ارتفع مسجلا 20 جنيها مقابل 15 جنيها سابقا، وكليوباترا كينج إلى 27 بدلا من 23 جنيها.

كما زادت أسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين، وبوكس، وبوسطن، وسوبر ومونديال، وبلاك ليبول، وماتوسيان سوبر، مسجلين 27 مقابل 24 جنيها سابقا، فيما زاد سعر فايسروي، وبال مال إلى 42 بدلا من 33 جنيها.

وكانت شعبة الدخان بغرفة اتحاد الصناعات، برئاسة إبراهيم إمبابي، طالبت منذ ظهور سوق سوداء لبيع السجائر في يوليو الماضي، بتعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، حتى تتمكن الشركات من حساب تكلفتها الحقيقية وزيادة الأسعار الرسمية، ما يمكنها من زيادة الإنتاج دون الخوف من تحقيق خسائر.

وقال محمد علي، صاحب أحد الأكشاك بمنطقة الجيزة: "لم أتسلم حصتي من السجائر منذ 3 أيام تقريبا"، موضحا أنه كان يشتري السجائر من مندوبي أحد التجار الكبار بسعر مضاعف عن السعر الرسمي بشكل يومي، ولكنه لم يأتِ له منذ أيام.

وبالأماكن التي تواجدت بها السجائر كانت بسعر أعلى من بداية الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر علبة سجائر البوكس إلى 52 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 45 جنيها في بداية الأسبوع الجاري.

كما زادت أسعار علبة سجائر LM لتصل إلى 80 جنيها في بعض الأسواق مقابل 65 جنيها.