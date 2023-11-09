الأهلي يواجه برشلونة بحثا عن إنجاز جديد في كأس العالم للأندية لليد

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يسعى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية لكرة اليد عندما يواجه برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الختامية للدور الأول بكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" المقامة بمدينة الدمام السعودية.

وتنطلق مواجهة الأهلي وبرشلونة في السادسة من مساء اليوم الخميس على الصالة الخضراء في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل الأهلي اللقاء بحثا عن الفوز حيث سيتأهل الفائز من الفريقين إلى نصف النهائي وسيخوض الخاسر مباريات تحديد المراكز بين الخامس والثامن.

يذكر أن الأهلي قد حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية النسخة الماضية بالسعودية، وهو صاحب أفضل إنجاز مصري وعربي وإفريقي عندما حقق الميدالية الفضية والمركز الثاني في نسخة عام 2007.

وكان الأهلي قد فاز في أولى مبارياته ببطولة السوبر جلوب على النور السعودي بنتيجة 38-20 في على الصالة الخضراء بالدمام.