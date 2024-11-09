محمد القس يروي موقفا طريفا مع سيدة مسنة بسبب دوره في مسلسل برغم القانون

كشف الفنان السوري محمد القس، عن موقف طريف تعرض له مؤخرا بسبب دور «أكرم» الشرير في مسلسل «برغم القانون»، قائلا إنه أثناء تسوقه الأسبوع الماضي فوجئ بسيدة مسنة تصرخ في وجهه بصوت مرتفع «مبحبكش».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E» وعُرض مساء الجمعة، أن شخصية «أكرم» تمثل نموذجا للشخصية «التوكسيك» (السامة)، متابعا: «أكرم من نوعية الشخصيات التي دخلت حياتنا وهي حلوة لكن دمرتها، ومقنتع بأن كل أفعاله صح».

وأشار إلى أن مشهد إنكار أكرم لأبنائه في المحكمة؛ كان من أكثر المشاهد التي أثرت فيه، قائلا:« كان أكثر مشهد وجع قلبي في المسلسل».

وتحدث عن بداياته في الدراما المصرية، والتي جاءت من خلال مسلسل «موضوع عائلي» مع المخرج أحمد الجندي.

وقال : «بعد عمل في دبي، تم ترشيحي للمسلسل، وبعد لقائي مع المخرج أحمد الجندي قال لي أنت كويس، وطلب مني تقديم تجربة أداء لمشهد معين، قلت مش هصدقه، وفي رمضان فوجئت باتصاله يسألني عن الأوديشن، فتأكدت أنه اختارني، عملته وبعدها قال لي هتمثله بالضبط كدا، والمسلسل مع الفنان ماجد الكدواني».

وتابع: «قبل هذا العمل بشهرين فقط، كنت أشاهد فيلم طير أنت مع والدتي، وقلت لها نفسي أمثل مع الراجل ده، قالت لي ربنا ينولها لك وكانت ساعة إجابة».

واستعرض مجموعة من الأفلام التي اعتبرها خالدة في تاريخ السينما العربية، منها «النمر والأنثى، وسلام يا صاحبي، الكيت كات، البيه البواب»، إضافة إلى أفلام الزعيم عادل إمام.

وأبدى إعجابه الشديد بالفنان محمد سعد، وبخاصة شخصية «بوحة»، قائلا: «أنا بحب الفنان محمد سعد وبحب شخصية بوحة.. ومن وجهة نظري بوحة هو عبقرية الأداء، ممكن أشاهده 500 مرة».