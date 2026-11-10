سكرتير عام الوادي الجديد يتابع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة

ترأس اللواء هشام عبد السميع، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة، بحضور جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، وعدد من القيادات وأعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بالمراكز، في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة، وتيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين الجادين وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأوضح عبد السميع، في بيان اليوم، أن الاجتماع شهد التشديد على مستحقات الدولة عن الحالات غير المستوفية للضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأراضي غير المقننة، مع سرعة حصر وتسجيل المساحات المستردة ضمن أملاك الدولة، وتشكيل لجنة عليا للمرور الميداني بمختلف جهات الولاية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والجهات المعنية؛ بما يسهم في الحد من التعديات، وتيسير استكمال إجراءات التقنين وصون مقدرات الدولة.