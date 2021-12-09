ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة في أسيوط والدقهلية والغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة في أسيوط والدقهلية والغربية.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية، استهدافت العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظات (أسيوط، والدقهلية، الغربية).

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام) وبالاشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – الدقهلية - الغربية) وقطاع الأمن المركزي من:

ضبط شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط - لإتجارهما في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبحوزتهما (2 بندقية آلية بالخزينة الخاصة بهما).

وفي الدقهلية، تم ضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية - لإتجاره في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (بندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وفي الغربية، ضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ - لإتجاره في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته (طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها، ومبلغ مالي، وصاعق كهربائيّ).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.