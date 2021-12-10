الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا للعمل

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن دستور 2014 لم يعد صالحا، مشيرا إلى حل قانوني بديل لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.

وأوضح سعيد، في اجتماع حضره خبراء في القانون الدستوري، أنه لا يمكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 لأنه لا مشروعية له.

وأضاف: "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

وكان سعيد أعلن التدابير الاستثنائية وجمد البرلمان في 25 يوليو الماضي، وبعد ذلك علق العمل بمعظم مواد الدستور الذي صدر بعد ثورة 2011، منذ 22 سبتمبر الماضي وأصدر أمرا رئاسيا بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات.