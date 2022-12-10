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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالجلوس بنوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة بالجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد البرامج التليفزيونية، بإحدى القنوات الفضائية، يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالجلوس على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما طالبان "أحدهما لا يحمل تراخيص قيادة"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمقطع الفيديو وقررا بارتكابهما الواقعة ابتهاجاً بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.