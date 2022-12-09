ارتباك فى الأوساط السياحية حول الخطة التشغيلية لموسم العمرة الحالى

مصادر تقترح تحديد كوتة عددية لكل شركة منظمة لرحلات العمرة بحد أقصى 120 تأشيرة



تشهد الاوساط السياحية وخاصة بين شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، جدلا شديدا حول الخطة التشغيلية المقررة لموسم ذروة العمرة الحالى خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وتباينت الاراء بين أصحاب شركات السياحة ما بين مؤيد للنظام المفتوح المطبق حاليا والذى يرى البعض أنه ساهم فى عدم ارتفاع أسعار التأشيرات بصورة كبيرة، بينما يرى الجانب الآخر أن فتح الإعداد أضر بقطاع شركات السياحة فى مصر وساهم فى خلق سوق موازية للسماسرة وكذلك الريال.

وأرسلت غرفة شركات السياحة خطابا للشركات المنظمة لرحلات العمرة وطالبتهم بدراسة الموقف الخاص للعمرة والخطة التشغيلية للأشهر القادمة رجب وشعبان ورمضان.

ومن جانبهم، دعا عدد من أصحاب شركات السياحة إلى عقد اجتماع طارئ لأعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع المسئولين بوزارة السياحة والاثار لمناقشة التطورات التى طرأت على منظومة العمرة الحالية. حيث طالبت الشركات بدراسة وتحديد الاعداد طبقا للطاقة الاستيعابية للطيران.

وأكد ممدوح صديق، عضو غرفة شركات السياحة، أنه مع الارتفاع الكبير لسعر الريال فإن تطبيق نظام الحصص سيكون مضرا جدا لمعظم شركات السياحة العاملة فى تنظيم رحلات العمرة ولذا فإن استمرار تطبيق النظام المفتوح المطبق حاليا هو السبيل الوحيد حتى لا ترتفع اسعار التأشيرات بصورة كبيرة وهذا هو الرأى الذى تؤيده كبرى الشركات العاملة فى السياحة الدينية.

وفى سياق متصل، كشف مصادر سياحية عن وجود اختلاف فى وجهات النظر بين وزارة السياحة والاثار وغرفة شركات السياحة حول الخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة الحالى، لافتة إلى أن الوزارة ترغب فى استمرارالعمل خلال هذه الأشهر بنفس آلية العمل التى بدأ بها الموسم وهى نظام السقف المفتوح من تأشيرات العمرة بحيث تحصل أى شركة على أى عدد من التأشيرات التى تريدها بدون سقف للأعداد.

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن غرفة شركات السياحة ترى أن يتم تحديد كوتة عددية خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بحيث تحصل كل شركة منظمة لرحلات العمرة لهذا العام على 120 تأشيرة على أقصى تقدير خلال تلك الأشهر بواقع 40 تأشيرة شهرية بكل شهر من الأشهر الثلاثة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة والآثار ترى أن النظام الذى اعتمدته فى توزيع تأشيرات العمرة منذ بداية الموسم تسبب فى عدم وجود أية مشكلات فى الموسم إلى الآن، فضلا عن أنه أنشأ منافسة بين شركات السياحة فى تجويد الخدمات المقدمة للمعتمر وأيضا فى أسعار البرامج.