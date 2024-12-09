 إصابة 10 جراء اصطدام شرطي مرور على دراجة نارية بموكب في كاليفورنيا - بوابة الشروق
الإثنين 9 ديسمبر 2024 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 10 جراء اصطدام شرطي مرور على دراجة نارية بموكب في كاليفورنيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 2:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 2:21 ص

أصيب عشرة أشخاص بعد أن اصطدم شرطي مرور على دراجة نارية بالحاضرين في موكب مهرجان في عطلة نهاية الأسبوع في بالم سبرينجز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.

وأفادت الشرطة بأنه جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات مساء يوم السبت لتلقي العلاج من إصابات غير مهددة للحياة، بما في ذلك الشرطي.

وقال شهود عيان لصحيفة "ذا ديزرت صن" إن الشرطي كان يؤدي حركة بهلوانية برفع العجلة الأمامية للدراجة النارية، وفجأة فقد السيطرة عليها.

وانزلقت الدراجة واصطدمت بالحضور وتسببت في توقف الحدث الاحتفالي لأكثر من ساعة.

وقالت السلطات إن بعض مستجيبي الطوارئ الذين كانوا يشاركون في الموكب ساعدوا المصابين، بما في ذلك الطواقم على سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء التي كانت لا تزال مزينة بأضواء المهرجان.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6 من مساء السبت بالتوقيت المحلي أثناء مشاهدة الحشود تتجمع لمتابعة موكب "مهرجان الأنوار" في بالم سبرينجز في نسخته الـ 32، الذي يجذب عادة بين 80 إلى 100 ألف متفرج.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك