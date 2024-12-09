واصلت أسعار صرف الدولار، الارتفاع أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يترواح بين 16 و35 قرشا فى بداية تعاملات اليوم الاثنين وذلك بعد زيادة الأسعار بما يترواح بين 21 و26 قرشا، في نهاية تعاملات أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع، مواصلا تسجيل مستويات قياسية جديدة له منذ قرار تحريك سعر الصرف مارس الماضي.

وصعد سعر العملة بنهاية تعاملات البنك الأهلي، بنحو 31 قرشا ليسجل 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، مقابل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في بنك مصر، بنحو 35 قرشا ليسجل 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

فيما قفزت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 38 قرشا لتسجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وقفز سعره فى بنك كريدي أجريكول 39 قرشا ليسجل 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، مقابل 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.



وبنك قناة السويس بنحو 3 قروش لتسجل 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.



وبنحو 16 قرشا في بنك الإسكندرية ليسجل 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وارتفع في بنك البركة بنحو 35 قرشا ليسجل 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 40 قرشا ليبلغ 50.61 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، مقابل ليبلغ 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.

وكان البنك المركزي قد سمح في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيها تقريبا للدولار إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهور الماضية.

وشهد الجنيه فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس الماضي، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت، وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، ثم عاود الارتفاع بما يتراوح بين 31 و41 قرشا منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، ليتجاوز الدولار الـ49 جنيها للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي.