تقارير تكشف موقف بايرن ميونخ من التجديد لـ ساني

علق هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، على عدم ذكر اسم ليروي ساني بين الأسماء التي يرغب البافاري في تجديد عقدها.

وذكر هاينر أسماء الثلاثي جوشوا كيميتش، وجمال موسيالا، وألفونسو ديفيز، مطالبًا إياهم بتجديد عقودهم، بينما تجاهل ذكر اسم ساني الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وقال هاينر عن سبب عدم ذكر ساني: «لدينا العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2025، ولا أريد الحديث عن كل لاعب، ذكرت الأسماء الثلاثة السابقة لإيماني بأنهم قادرون أو هم بالفعل وجوهًا مميزة لبايرن ميونخ».

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت» فهناك تواصل بين إدارة البافاري وساني، لكن لم يتم تقديم عرض مكتوب بعد، وهناك العديد من المسؤولين يؤمنون بأن ساني يتوجب عليه تقديم ما هو أكثر كي يحصل على عقد جديد.

وسجل ساني 3 أهداف هذا الموسم، وصنع هدفًا، خلال 16 مباراة خاضها مع البايرن في جميع المسابقات.