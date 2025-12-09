وفاة مواطن سوري جراء التزاحم والتدافع خلال احتفالات التحرير في دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة جراء حوادث التزاحم والتدافع، أثناء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد التحرير في العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته ليل الاثنين / الثلاثاء، إن الوفاة تعود لشاب /17 عاماً/ نتيجة لاختناق ناجم عن التدافع والازدحام، كما كان يعاني من مرض قلبي مزمن، مؤكدة أن "كافة الجهود الطبية بذلت لإنقاذه دون جدوى".

وأضافت أن "فرقها الطبية والإسعافية تدخّلت لمعالجة 247 حالة في الميدان، في حين نقلت 18 شخصاً إلى المستشفيات".

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان أعلى مستويات السلامة خلال الفعاليات، حيث واصلت رفع جاهزيتها الميدانية وتعزيز وجود فرقها في أماكن التجمعات.

بدوره ، أعلن الدفاع المدني السوري نقل 30 إصابة إلى المستشفى خلال مواكبة فرقه فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير سوريا التي أقيمت امس في ساحة الأمويين بدمشق وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وأشار إلى أن الفرق المختصة حرصت على الانتشار لتقديم الاستجابة الإسعافية الفورية، وقدمت خلال الفعالية الإسعافات الأولية في المكان لعشرات الحالات التي عانت من ضيق تنفس نتيجة الازدحام أو بسبب الأدخنة الناتجة عن الألعاب النارية، إضافة إلى إصابات خفيفة بسبب الانزلاق أو السقوط دون الحاجة للنقل إلى المستشفيات .

وشهدت كافة المحافظات السورية، أمس ، احتفالات شعبية ورسمية واسعة بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.