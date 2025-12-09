مراسلون بلا حدود: إسرائيل أسوأ عدو للصحفيين وأكثر دولة قتلا لهم

أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الثلاثاء، بأن إسرائيل تصدرت هذا العام أيضا قائمة الدول الأكثر قتلا للصحفيين لتكون "أسوأ عدو" لهم، لا سيما خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة عن الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين في العالم خلال عام 2025.

وبحسب التقرير، شهد العام الحالي مقتل 67 صحفيا في العالم جراء هجمات واعتداءات مختلفة، مشيرة إلى أن إسرائيل مسئولة عن مقتل نحو نصفهم.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت في 2025 فقط عن استشهاد 29 صحفيا فلسطينيا، أي ما يعادل 43% من إجمالي الصحفيين الذين لقوا حتفهم بالعالم خلال العام الجاري.

وأشار تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن إسرائيل حلت هذا العام أيضًا في المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر قتلا للصحفيين.

ولفت إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 220 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر 2023.

ووصف إسرائيل بأنها "أسوأ عدو للصحفيين"، مشيرا إلى أنها أكثر الدول قتلا للصحفيين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

كما أشار التقرير إلى وجود 20 صحفيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

ولمدة عامين، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 171 ألف جريح.

وبدأ في 10 أكتوبر 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميًا، ما أدى إلى مقتل 373 فلسطينيا وإصابة 970، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، أفاد التقرير بمقتل 4 صحفيين في السودان خلال 2025، اثنان منهم لقيا حتفهما إثر اختطافهما من قبل قوات "الدعم السريع".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت في أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.