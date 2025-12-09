سوريا والسعودية توقعان 4 اتفاقيات بمجال النفط والغاز

وقعت "الشركة السورية للبترول"، الثلاثاء، 4 اتفاقيات مع شركات سعودية بمجالي النفط والغاز.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "الشركة السورية للبترول وقعت أربع اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية (لم تسمها)، وذلك في مبنى وزارة الطاقة (بالعاصمة دمشق)".

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات "تشمل خدمات الدعم الفني، وتطوير حقول النفط والغاز في سوريا"، دون تسمية الموقعين على الاتفاقيات الـ4.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، وجود 5 مناطق جديدة لاستكشاف الغاز في منطقة الساحل (غرب)، وفق تصريحاته حينها لقناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وحسب إحصائيات العام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، بينما يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط حوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد.

أما الغاز المصاحب للنفط، فيشكل 28% من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق نهر الفرات (شرق).

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين واقع الطاقة في البلاد، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومؤسسات، بهدف تحسين الواقع الخدمي ومستوى معيشة المواطن.