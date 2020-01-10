علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة على هزيمة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، مساء أمس الخميس، واصفًا الخسارة بالعار.

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب اللقاء: "قدمنا مباراة رائعة، لسوء الحظ لم نحقق الفوز، هاجمنا طيلة المباراة، وفي النهاية خسرناها بسبب أخطاء دقيقة، لدينا الكثير لنحسنه".

وتابع: "كأس السوبر هو في النهاية لقب، كنا نرغب في التتويج به، مباراة إسبانيول ونهاية العام لم ننهيهما بشكل جيد، الخسارة تعني الكثير، الأمر بمثابة ضربة قاسية لنا".

أضاف: :هناك ثقة كاملة في إرنستو فالفيردي ، سنواصل العمل والتطور، علينا أن نفكر في الدور الثاني لليجا، نتصدر الترتيب بالرغم من أننا لم نقدم مباريات جيدة".

وأكمل: "عندما لا تكون هناك هزائم ولا تتحقق الأهداف فانتقادات الجماهير طبيعية، وعندما لا يرانا الجمهور نلعب كما يرغب، والخروج من هذا الموقف، علينا أن نتحد ونتحرك للأمام".

وأردف: "لا يمكن القول إذا كان الإقصاء عادلًا أم لا، من يحرز يفز، منحنا الخصم هدفين في 10 دقائق، وهكذا لا يمكن الفوز بالألقاب".

وعن هزيمتي أنفيلد وروما، فاختتم تصريحاته، قائلًا: "الأمر ليس له علاقة بهاتين المباراتين، عدنا لارتكاب أخطاء، ولعبنا 80 دقيقة جيدة، ولكننا خسرنا المباراة".