شهدت مناطق ومدن في مصر موجة من الأمطار الغزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وخلال هذه الفترات يتعرض الإنسان لتباطؤ التمثيل الغذائي ويحتاج إلى الحفاظ على الطاقة ودفء الجسم.

ويمكن أن تساعد بعض الإضافات إلى طعامك على زيادة التمثيل الغذائي لديك والحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

• البصل

استخدم البصل "كمنشط "أو في الطب الصيني التقليدي لأنه يحافظ على دفء الجسم للتغلب على الطقس البارد، يمكن إضافته إلى وجبات اليوم أو الحساء والسلطة وغيرها من الأطعمة، بحسب موقع "إنديا توداي".

• الزنجبيل

معروف بخصائصه الحرارية والعلاجية، يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتدفق الدم. يمكنك تناول جذر الزنجبيل الخام في الماء الساخن، وأيضًا وضع بعض منه في الشاي المعتاد أو المشروبات للحصول على فوائده.

• الخضروات الجذرية

مثل اللفت والفجل والبطاطا الحلوة، وهي من الإضافات المهمة في فصل الشتاء، حيث توفر هذه الخضروات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها وتحافظ أيضًا على دفء الجسم سليمًا.

• الخردل

تشتهر بذور الخردل بخصائصها الدافئة، كما أن زيت الخردل مفيد في تدليك القدمين لإبقاء قدميك دافئة، خاصة لمن يشعرون بالبرد في أطرافهم وقت النوم.

• الأطعمة الغنية بفيتامين د

وهي العنصر الغذائي الأول الذي يجب التفكير في إضافته إلى قائمة فصل الشتاء، مثل السلمون وصفار البيض والحبوب المدعمة والحليب، بحسب موقع health.clevelandclinic

• دقيق الشوفان

مفيد جداً في وجبات الإفطار، ويمكن إضافة التوابل الدافئة مثل القرفة والهيل وجوزة الطيب دون إضافة سعرات حرارية أو دهون أو سكر أو ملح للحصول على استفادة أكبر.

• البروكلي والقرنبيط

كلاهما يحتويان على نسبة عالية من فيتامين ج، المرتبط بتعزيز المناعة.