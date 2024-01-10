يرى وليد صلاح عبداللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض في حاجة للتعاقد مع لاعب وسط قوي قادر على الخروج بالكرة بشكل جيد مثل إمام عاشور، مشيرا إلى أن محمود صابر لاعب جيد.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك في حاجة لوجود صابر من بيراميدز، وسيكون لاعبًا مفيدًا للفريق، خصوصا أنه من أفضل العناصر التي تجيد في مركز 8".

وأضاف: "محمد صبحي حارس جيد، لكن التقييم لن يكون فنيا، وقد يكون قرار رحيله صادر من مجلس إدارة النادي، ولكن في النهاية أتمنى احتواء الأزمة لأنه من أبناء النادي ويجب الإبقاء عليه بعد انتهاء الأزمة الأخيرة".

وأتم: "أتمنى المحافظة على الأعمدة الأساسية في الزمالك، وضرورة بناء فريق جديد للزمالك وضم عناصر شباب مع الاحتفاظ بالخبرات، ولكن قرار رحيل أي لاعب يعود لمجلس الإدارة".