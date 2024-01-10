بريطانيا: أحبطنا مع واشنطن أكبر هجوم لجماعة الحوثي في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن قوات بلاده أحبطت بالتعاون مع قوات البحرية الأمريكية أكبر هجوم لجماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر منذ بدئها في نوفمبر الماضي.



وأضاف جرانت عبر منصة «إكس»: «خلال الليل (الثلاثاء) نجحت سفينة دياموند (البريطانية)، إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صدّ أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن»، وفق وكالة الأناضول.



وأضاف: «باستخدام صواريخ وأسلحة (سي فايبر - Sea Viper)، دمّرت (سفينة) دياموند العديد من الطائرات المسيّرة الهجومية المتجهة إليها وإلى السفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو طاقمها».



وجدد شابس التأكيد على أنّ المملكة المتحدة وحلفاءها تعتبران هذه الهجمات غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق.



وهدد منفذيها قائلا: «إذا استمرّت (هذه الهجمات) فإن الحوثيين سيتحملون العواقب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي».



ومساء الثلاثاء، أعلن شابس أن سفينة إتش إم إس - ريتشموند البريطانية، في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ المملكة المتحدة بحضور وازن في مواجهة هجمات الحوثيين.