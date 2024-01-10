الجونة يقلب تأخره إلى فوز مثير على البنك الأهلي بكأس الرابطة

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قلب فريق الجونة تأخره بهدف نظيف أمام البنك الأهلي في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف عند نهاية المباراة، التي أقيمت على ملعب خالد بشارة عصر اليوم الأربعاء، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل فريق البنك الأهلي هدف التقدم عن طريق لاعبه كريم بامبو في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أدرك أيمن موكا هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله أشرف مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 75، عاد أشرف مجدي ليسجل الهدف الثاني لفريق الجونة، ليقود أصحاب الأرض إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الجونة رصيده الـ 3 في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة، فيما ظل رصيد البنك الأهلي دون نقاط.