تايوان تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا ضد كورونا خلال الربع الثاني 2021

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، أنها ستتلقى أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مايو أو يونيو المقبلين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تدشين برنامج التطعيم.

وقال وزير الصحة تشين شيه شونج، إن 5 ملايين جرعة من اللقاح الذي تصنعه شركة موديرنا الأمريكية للأدوية سوف يكملون عدد الجرعات التي طلبتها الوزارة.

وقال تشين، الذي يترأس أيضا مركز القيادة المركزية للوضع الوبائي "سيبدأ تسليم دفعات الجرعات في مايو أو يونيو المقبلين".

وسيتم تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تدريجيا وفقا لقائمة الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.

وأكد الوزير اليوم أن تايوان ستحصل على أكثر من 200 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا في أول جولة من التوزيع من جانب مبادرة كوفاكس لمشاركة اللقاحات، التي جمعت 1.3 مليون جرعة للدول غير الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقال مركز القيادة المركزية للوضع الوبائي إن لقاح استرازينيكا من الممكن أن يتوافر في الفترة مابين فبراير الجاري ويونيو المقبل.

وتسعى تايوان للحصول على ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات من شركات مختلفة.

وسجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، 935 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 77 حالة عدوى محلية، وتسع حالات وفاة بالفيروس.