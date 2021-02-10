ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في الاستخدام الفعلي، بنسبة 6ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 61ر91 مليار يوان خلال شهر يناير.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأربعاء، أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت التدفقات 47ر13 مليار دولار.

في سياق آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 3ر0% على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بالانخفاض بنسبة 4ر0% في ديسمبر 2020.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء –في بيان اليوم- أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 3ر0% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بتراجع من زيادة نسبتها 2ر0% خلال ديسمبر الماضي.