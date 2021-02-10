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رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لاستجواب البرلمان الأوروبي بشأن استراتيجية التطعيم ضد كورونا

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 7:36 ص

 تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، لمواجهة أسئلة وانتقادات محتملة لأعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استراتيجية التكتل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبالرغم من تخلف دول في الاتحاد الأوروبي عن الدول المتسابقة لتطعيم سكانها ضد مرض كوفيد-19، فإن المفوضية الأوروبية واجهت الاتهامات بشأن استراتيجية التطعيم وسعت جاهدة لحل مشكلة التأخير في تسليم جرعات اللقاحات.

ويدعم البرلمان الأوروبي إلى حد كبير النهج المشترك للاتحاد، والذي يشترط قيام الدول الـ 27 بطلب اللقاحات بشكل جماعي ، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات صريحة للمفوضية بشأن السرية التي تحجب العقود مع منتجي اللقاحات.

وبعد ضغوط من العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي ومواجهة مع شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية ، نشرت المفوضية ثلاثة عقود منقحة بشدة.

وقد تواجه أيضا فون دير لاين أسئلة تتعلق باللغط الدائر حول سجل الشفافية الذي تم إنشاؤه حديثًا بشأن تصدير اللقاحات.

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