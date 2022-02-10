قرر الجهاز الإداري والفني في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم اختيار إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بورسيا دورمتوند، لتعويض رحيل كيليان إمبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن هالاند سيكون هدف باريس سان جيرمان الكبير في السوق الصيفي لعام 2022، حيث يعدونه أفضل لاعب شاب رقم 9 على الساحة، يضاف إلى ذلك العلاقة الجيدة القائمة بين ليوناردو مدرب فريق باريس سان جيرمان، ومينو رايولا وكيل أعمال اللاعب.

وكان باريس سان جيرمان قد دخل بالفعل الصيف الماضي في مفاوضات مع هالاند، عندما كانت هناك مفاوضات مثيرة من ريال مدريد مع مبابي، حيث كانت هناك بعض الاتصالات بين الفريق الباريسي وممثل اللاعب النرويجي.

وسبق أن أعلن إمبابي عن رغبته في التوقيع لريال مدريد، لمدة ستة مواسم مقبلة، على الرغم من أنه لن يتم اتخاذ خطوات أخرى حتى انتهاء دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين الفريق الأبيض والفريق الباريسي.

كما يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى الضفر بالتوقيع مع بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، وكذلك لوكاس باكويتا لاعب ليون الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.