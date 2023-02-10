هل يغير الذكاء الاصطناعي طريقة بحثنا في الانترنت؟

قال مايكل وولدريدج، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أكسفورد عن تشات جي بي تي: "أحد أسباب انتشار هذه التقنية بشكل سريع هو أن هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها أي شخص لديه متصفح ويب تجربة الذكاء الاصطناعي. يمكنك الدردشة معه وسيرد عليك".

لقد أبهر المستخدمين بقدرته على إجراء محادثات طبيعية تجيب على الاستفسارات النصية وإعداد الخطب والرموز والأغاني والمقالات.

لقد أطلق عليه إسم "قاتل غوغل" لقدرته على تقديم إجابات شاملة بدلاً من روابط لمقالات.

والتهديد الذي تمثله هذه التقنية التي أحدثت ثورة في محرك بحث بينغ التابع لمايكروسوفت، هو الذي أجبر منافسه غوغل على الاعلان عن روبوت المحادثة "بارد" الذي لا يزال قيد التجربة.

ما هو الذكاء الاصطناعي وما هي روبوتات المحادثة؟

بالعودة إلى مسألة الذكاء الاصطناعي التي نحن بصددها، طلبنا من تشات جي بي تي، أن يشرح لنا ما هو روبوت المحادثة.

"المحادثة بين روبوت المحادثة والبشر تعتمد عادةً على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية" حسب قوله.

بمجرد دمجه في محركات البحث يؤمل أن تتمكن هذه المحركات من تزويدنا بنوع مختلف من النتائج عندما نبحث عن الإجابات عبر الإنترنت.

تقول بيث سينغلر، الأستاذة المساعدة في جامعة زيورخ: "بدلاً من إعطائك قائمة بالمواقع الإلكترونية، سيتم منحك نافذة صغيرة تطل من خلالها على الموقع على الإنترنت، حيث يقوم نظام آلي بتلخيص مضمون المادة لك، إنه أشبه بشخص آخر يقرأه نيابة عنك ويخبرك بالمعلومات المفيدة".

يمكن لتشات بوت القيام بذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

الذكاء الاصطناعي هو تقنية تمّكن الكمبيوتر من التفكير أو التصرف من خلال أخذ المعلومات من محيطه والتصرف بناءً على ما يتعلمه.

إنه "يتعلم" من الأخطاء التي يرتكبها ويغير كيفية تعامله مع المهمة في المرة اللاحقة.

تم تصميم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خصيصاً للإجابة على الأسئلة والعثور على المعلومات.

يعتمد كل من بارد الخاص بغوغل وتشات جي بي تي من مايكروسوفت على نماذج لغوية كبيرة، والتي تحاكي البنية الأساسية للدماغ في شكل كمبيوتر.

يتم تغذية النماذج بالمعلومات من الإنترنت في عملية تعليمه كيفية الرد على المطالبات المستندة إلى نصوص.

تقول سينغلر: "لديهما مجموعة كبيرة منالنماذج اللغوية التي يبحثان فيها، ويحاولان تكوين روابط بين الكلمات. إنهما يحاولان فهم الكلمة التالية بناءً على سؤالك".