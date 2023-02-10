مسؤولة الصليب الأحمر بسوريا: عدد الضحايا في تزايد بسبب تأخر وصول المساعدات الإغاثية

قالت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، إن تأخر وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا؛ كلما زادت الخسائر في الأرواح، متابعة: "عدد القتلى والمتضررين في تزايد".

وأضافت "الصايغ" خلال لقائها بفضائية "اكسترا نيوز" مساء الخميس، أن سوريا تواجه صعوبة أساسية تتعلق بعدم وجود معدات لانتشال المتضررين من تحت الأنقاض، مردفة: "كلما تأخرنا في توصيل المعدات ضاقت نافذة الأمل في إنقاذ المصابين وإسعافهم".

وأوضحت أن الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر وفرت مأوى لعدد من المتضررين من الزلزال؛ مشيرة إلى أن هؤلاء في حاجة عاجلة للمساعدات الطبية والطعام.

وأكدت أن المساعدات التى تصل للهلال الأحمر متواضعة ولا تكفي لمساعدة المتضررين من الزلزال، موضحة أن الاتحاد الدولي خصص مليون فرنك سويسري لمساعدة سوريا؛ لتمكين الهلال الأحمر من مواصلة عمله بطريقة سريعة.

واستطردت: "المساعدات قليلة للغاية ولا تكفي المتطلبات الصحية والغذائية على الأرض، البنية التحتية في سوريا مدمرة نتيجة لحالة الحرب التي خاضتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وأكدت أن الهلال الأحمر أطلق نداء عاجل للاتحاد الدولي لإغاثة سوريا بقيمة 80 مليون فرنك سويسري، لافتة أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية ما بين جمعيات الصليب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 17406 قتيلا و71866 مصابا.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3180 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين نحو 5 آلاف ومما يفاقم الأوضاع الطقس قارس