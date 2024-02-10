 بوتين: تعزيز العلاقات بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أولوية ثابتة للدبلوماسيين الروس - بوابة الشروق
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بوتين: تعزيز العلاقات بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أولوية ثابتة للدبلوماسيين الروس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 11:26 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تطوير التعاون مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وتعزيز العلاقات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس، يظل أولوية ثابتة للعاملين الدبلوماسيين الروس.

وأضاف بوتين، في خطاب التهنئة الذي ألقاه بمناسبة يوم الدبلوماسيين الروس: "إن تطوير التعاون مع دول رابطة الدول المستقلة وتعزيز العمليات التكاملية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتعزيز العلاقات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد تظل أولوية ثابتة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن التنفيذ الجيد للمهام والالتزامات، متعلقين برئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة ومجموعة البريكس الموسعة.

ويعد يوم الدبلوماسيين، يوم عطلة مهنية لجميع الموظفين الدبلوماسيين الروس، ويتم الاحتفال به سنويا في يوم 10 فبراير.


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