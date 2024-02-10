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لقي شخصان حتفهما بعد أن حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بسيارة وتسببت في توقف حركة المرور.

وقع الحادث بالقرب من مخرج طريق باين ريدج في مقاطعة كولير، إلى الشمال مباشرة من حيث يتجه الطريق السريع شرقا نحو فورت لودرديل، وفق شبكة روسيا اليوم.

ونقلت عن شاهدة عيان من موقع الحادثة، بريانا ووكر، القول إنها رأت جناح الطائرة يسحب السيارة أمامها ويصطدم بالحائط.

وأضافت: «إنها ثوان تفصلنا عن السيارة التي أمامنا.. لقد سحق الجناح هذه السيارة».

ورصدت ووكر وصديقتها الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع، مما سمح لصديقتها بالتوقف قبل تحطمها.

وتابعت: «كانت الطائرة فوق رؤوسنا ببضع بوصات.. لقد استغرق الأمر منعطفا شديدا إلى اليمين وانزلق عبر الطريق السريع».

وقالت ووكر إنَّ انفجارًا لألسنة اللهب وقع بعد ذلك من الطائرة محدثا دويا عاليا تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع.