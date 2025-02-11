بروتوكول بين نقابة الأطباء والبنك الأهلي والتأمين الصحي الشامل لتوفير تمويل منخفض التكلفة للمنشآت الطبية

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية" بين النقابة العامة للأطباء، والبنك الأهلي المصري ممثلا في رئيسه التنفيذي أ. محمد الإتربي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ممثلة في نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د. إيهاب أبو عيش، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار.

وأوضح نقيب الأطباء، أن البروتوكول يتضمن توفير تمويل منخفض التكلفة للزملاء الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل، لتحديث وتأهيل منشآتهم لمطابقة المعايير المطلوبة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وأكد د. أسامة عبد الحي، التزام النقابة بدورها في مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية التي تندرج تحت هذا البروتوكول.

كما أكد د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي في ضوء التزام الهيئة نحو توفير منظومة صحية قائمة على التكافل وعادلة ومحوكمة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أ. محمد الإتربي، إلى التزام البنك بدوره الريادي في إتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن هذا التعاون يساهم في تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، مما يؤهل المنشآت الطبية لتطوير خدماتها.

وتوجهت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير، إلى د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، و أ. محمد الإتربي الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي المصري.