مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة في بورسعيد

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في بورسعيد.

وحددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه في عدد من الجنايات أبرزها "سرقه بالإكراه - مخدرات، مقاومة سلطات، سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن في جنايتي مخدرات"، مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد).

جرى استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية، طبنجة، طلقات، كمية من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش").

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.