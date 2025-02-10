النمسا: حكم بالسجن على شاب بتهمة الدعاية لداعش ضمن تحقيق حول تهديد حفلات تايلور سويفت

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أصدرت أول محاكمة ناتجة عن التحقيقات في خطط لشن هجوم مزعوم على حفلات للمغنية الأمريكية تايلور سويفت بالعاصمة النمساوية فيينا العام الماضي حكمها اليوم الاثنين.

وأدانت محكمة فيينا الإقليمية شابا عراقيا - 19 عاما، مرتبطا بالمشتبه به الرئيسي بتهمة الدعاية لتنظيم داعش الإرهابي.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة عامين- مع وقف تنفيذ عام ونصف منهما- بتهمة المشاركة في مجموعة إرهابية ومنظمة إجرامية.

ولم يتم اتهام الشاب بأي مشاركة فعلية في المؤامرة المزعومة ضد حفلات النجمة الأمريكية في أغسطس 2024. ومع ذلك، اتهمه مكتب المدعي العام بتوزيع محتوى إجرامي على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد مؤيدين جدد للتنظيم.

وقد تم إلغاء حفلات سويفت في العاصمة النمساوية بعد ظهور التهديد بشن هجمات.