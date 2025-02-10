وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تغريدات أبو عبيدة: أمرت الجيش بالاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إعلان حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز عن كاتس قوله إنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر بسبب خروقات الاحتلال.

وقال في تغريدات له: «راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكل أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات».

وأضاف: «بناء عليه، سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي».

وختم أبو عبيدة بالتأكيد على التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

وكثيرًا ما اتهمت حركة حماس، الاحتلال بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بين إطلاق نار على فلسطينيين، وبالأخص عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني.