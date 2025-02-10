ترامب يكرر التزامه بالسيطرة على غزة مع تزايد الضغوط لتمديد وقف إطلاق النار

تزايدت الضغوط يوم الأحد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد وقف إطلاق النار الهش في غزة بعد ظهور الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على القطاع الفلسطيني.

وكان من المقرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، في 3 فبراير الجاري.

ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل وحركة حماس لم يحققا تقدما كبيرا في هذه المحادثات، رغم أن القوات الإسرائيلية انسحبت يوم الأحد من محور نتساريم في خطوة جديدة لتعزيز التهدئة.

وأرسل نتنياهو وفدا إلى قطر، التي تعتبر وسيطا رئيسيا في المفاوضات، لكن الوفد كان يضم مسؤولين من مستويات منخفضة، مما أثار تكهنات بأن ذلك لن يؤدي إلى تقدم كبير.

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو، الذي عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها بالرئيس الأمريكي ترامب، اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني المصغر يوم غد الثلاثاء.

ومن جانبه قال ترامب وهو على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ، أثناء سفره لحضور مباراة السوبر بول، :"نحن ملتزمون بشراء غزة وامتلاكها.

فيما يتعلق بإعادة بنائها، قد نمنح دولا أخرى في الشرق الأوسط بناء أجزاء منها. قد يقوم آخرون بذلك تحت إشرافنا. لكننا ملتزمون بامتلاكها، وأخذها، والتأكد من أن حماس لن تعود إليها. لا شيء للعودة إليه. المكان هو موقع دمار. وسيجري هدم المتبقي".

وأضاف ترامب أن الدول العربية ستوافق على استقبال الفلسطينيين إذا أتيحت لهم الفرصة، وأصر على أن الفلسطينيين سيغادرون غزة إذا كان لديهم خيار آخر.

وتابع "إنهم لا يريدون العودة إلى غزة. إذا استطعنا منحهم منزلا في منطقة أكثر أمانا — السبب الوحيد الذي يجعلهم يتحدثون عن العودة إلى غزة هو أنهم لا يملكون بديلا. عندما يكون لديهم بديل، لا يريدون العودة إلى غزة".

وأشار ترامب أيضا إلى أنه بدأ يفقد صبره بشأن الاتفاق بعد رؤية حالة الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي، حيث وصفهم بأنهم كانوا في حالة صحية سيئة للغاية.

وقال ترامب للصحفيين أثناء تواجده على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه لحضور مباراة السوبر بول يوم الأحد: "شاهدت الرهائن يعودون اليوم وكانوا في حالة مزرية. كانوا هزيلين جدا. بدا الأمر وكأنهم ناجون من الهولوكوست، وكانوا في حالة مروعة".

وأضاف ترامب أيضا أنه ملتزم بتحقيق السيطرة على قطاع غزة، وقال: "نحن ملتزمون بامتلاك غزة. أما بالنسبة لإعادة بنائها، فقد نعطي دولا أخرى في الشرق الأوسط بناء أجزاء منها".