مسؤول أمريكي يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين نهاية أبريل

قال المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري كودلو اليوم الأحد، إنه يمكن التوصل لاتفاق ينهي الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين الولايات المتحدة والصين بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

وقال كودلو إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد أحرزت "تقدما كبيرا" في المفاوضات مع الوفد الصيني الذي زار واشنطن مؤخرا وأنه يشعر "بتفاؤل" بشأن إمكانية توقيع الدولتين على اتفاق في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل.

وأضاف أن أطقم واشنطن وبكين تتواصل بشكل يومي منذ زيارة الطاقم التجاري الصيني.

وفي ديسمبر من العام الماضي، اتفقت الحكومتان على تحديد الأول من آذار/ مارس كموعد للتوصل لاتفاق، في ظل تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية في ظل سيناريو عدم التوصل لاتفاق.

لكن ترامب أعلن بعد انتهاء المهلة النهائية أنه لا يخطط لفرض أي تعريفات جديدة طالما أن المحادثات لا تزال جارية وتحرز تقدم.

وجاءت النظرة الايجابية لكودلو كصدى لتصريحات نائب المفاوض التجاري للصين وانج شو وين الذي قال فيها أمس السبت إن المحادثات حققت "تقدما كبيرا" خلال ثلاث جولات منذ كانون أول/ ديسمبر.

وقال شو وين إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرا تعليمات إلى اطقمهما التجارية بالتحرك في اتجاه رفع جميع الرسوم الإضافية المفروضة على بضائع الدولتين .

ولا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تفرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على بضائع أمريكية تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار.

وأدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي نما بمعدل 6ر6 بالمئة العام الماضي، وهو الأبطأ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.