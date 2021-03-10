 نقيب الزراعيين: النهضة الحاصلة في القطاع جعلت الزراعة إحدى كليات القمة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 مارس 2021 4:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

نقيب الزراعيين: النهضة الحاصلة في القطاع جعلت الزراعة إحدى كليات القمة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 3:04 ص

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر تشهد نهضة زراعية حديثة لم تشهدها على مدى تاريخها، وذلك خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن النهضة التي شهدها القطاع خلال السبع سنوات الماضية جعلت كلية الزراعة إحدى كليات القمة.

وأوضح أن سوق العمل هو ما يدفع الطلاب للإقبال على كليات الزراعة، مضيفًا أن هناك 26 كلية زراعة وأربعة أو خمسة ثروة سمكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يدرس فيهما حوالي 70 ألف طالب العام الحالي.

وذكر أن البرامج التعليمية التي يدرسها الطلاب في هذه الكليات تعتمد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية، معقبًا: «هذا التوجه هائل ومحمود».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك