رئيس كوريا الجنوبية: نافذة الحوار مع بيونج يانج ستظل مفتوحة دائما

قال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول "إنه سيرد بحزم على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب كوريا الشمالية وفقا للمبادئ، لكن نافذة الحوار مع بيونج يانج ستظل مفتوحة دائما".

وتعهد يون، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ في تصريحات ألقاها في مكتبة الجمعية الوطنية، ببناء علاقة ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل مع الصين والعمل من أجل "علاقة تطلعية" مع اليابان.

وأضاف أنه سيثق بإرادة الشعب ويتبعها، حيث تعهد بإنهاء أي انقسامات وطنية.. مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات تشكل دعوة للإصلاح واستعادة العدالة والفطرة السليمة بالإضافة إلى مناشدة الشعب الملحة للقيام بسياسة الوحدة وليس الانقسام، قائلا "إنه أمر صارم أن تصنع أمة بآمال جديدة ولن أنسى أبدا مثل هذه الدعوة".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.. قائلا:"سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة"، وتعهد أيضا بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة.

وكان قد تم انتخاب يون لمنصب الرئيس - في وقت سابق من اليوم - مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين منافسه الليبرالي لي جيه- ميونج.