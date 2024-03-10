مصادر إسرائيلية ترد على نتنياهو: نحن من يعرقل صفقة تبادل الأسرى وليس حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، إن فريق تل أبيب للتفاوض هو الذي يتعنت في شروطه وليس الحركة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، قولها إن ما يحاول جهاز الموساد ترويجه بشأن عدم اهتمام حماس بصفقة التبادل غير صحيح.

وأضافت المصادر أنه إذا كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي.

وذكرت أنه مع مرور الوقت، فلن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى أسرى.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اتهامات وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحركة حماس حيث اتهمها بأنها السبب وراء عرقلة الاتفاق على صفقة تبادل أسرى.

وكان رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، قد التقى سرا رئيس "السي أي إيه" الأمريكي، بيل بيرنز، لبحث ملف الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أنها ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكدت حماس أنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب.