اتحاد الكرة: صلاح يحب المنتخب وسيتواجد في تصفيات المونديال

علق وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني المصري المقبل في الإمارات خلال شهر مارس الجاري.

حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني أعلن اليوم، الأحد، ضم 25 لاعبًا في المعسكر الودي بالإمارات، واستعبد محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «حدث تواصل بين ليفربول واتحاد الكرة ومحمد صلاح وكذلك كان هناك تبادل للخطابات الرسمية تم خلالها شرح الحالة الصحية لصلاح بالكامل».

وأضاف: «التواصل الرسمي هو الأهم وهذا ما حدث بين ليفربول واتحاد الكرة، وأنا بشكل شخصي حدثت بيني مكالمة هاتفية وبين محمد صلاح.. الفكرة العامة أن صلاح يحتاج للعودة إلى الملعب بشكل تدريجي وهذا ما يحدث بالفعل مع ليفربول ويحتاج للمتابعة بشكل لحظي مع الفريق الطبي الخاص به».

وتابع: «صلاح سيغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل لكنه سيتواجد بشكل طبيعي في التوقف الدولي لشهر يونيو وهو الأهم والذي سنلعب خلاله تصفيات كأس العالم».

وأوضح: «محمد صلاح لا يمانع نهائيًا الانضمام لمنتخب مصر في أي وقت من الأوقات، والعكس تمامًا هو الصحيح، صلاح يحب الانضمام للمنتخب والمشاركة معه ويتمنى ويسعى لتحقيق الإنجازات بقميص الفراعنة».

وأتم: «الجميع في اتحاد الكرة ومنتخب مصر يرغب في إعلاء مصلحة المنتخب وأيضًا محمد صلاح».