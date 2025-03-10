ألمانيا تدعو لتحقيق شامل بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا

أدانت ألمانيا ما أسمتها "أعمال العنف" التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص في سوريا، ودعت إلى "تحقيق شامل" لمحاسبة المتورطين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، جاء فيه: "ندين أعمال العنف في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا".

ووصف البيان "التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين ومعتقلين بأنها صادمة"، مشددًا على أن "الحكومة السورية تتحمل مسؤولية منع الهجمات، وإجراء تحقيقات شاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

كما دعت الخارجية الألمانية جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا، وقالت: لا يمكن تحقيق السلام المجتمعي إلا بإنهاء العنف، مما يمهد الطريق لعملية سياسية شاملة تضمن السلام والاستقرار الدائمين في سوريا.

وأضاف البيان أن مستقبل سوريا يجب أن يكون بيد جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تهدد استقرار البلاد.

وأصدرت الرئاسة السورية، مساء الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات موالية للنظام السابق، لا سيما في الساحل السوري.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الهجوم الذي وقع في 6 مارس الجاري، كان محاولة من فلول النظام السابق لاختبار الوضع الأمني في البلاد.

وأضاف الشرع، خلال تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع القيادات الأمنية، أن بلاده تسعى إلى إعادة الإعمار وليس إراقة الدماء، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.